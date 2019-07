İranın İslam İnqilabı Keşikçilәr Korpusu (Sepah) ölkənin cәnubunda Hörmüzqan vilayәtinin Larәk adası yaxınlığında qanunsuz yolla yanacaq daşıyan tankeri saxlayıblar.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu barәdә bu qurum mәlumat yayıb.

Mәlumata görә, iyulun 14-də 1 milyon litr yanacağı olan xarici ölkәyә mәxsus gәmi 12 xarici vәtәndaşla birlikdә saxlanılıb. Bu gәmi İran әrazisindә kiçik gәmilәrdәn yanacağı tәhvil alır vә uzaq әrazidә xarici yanacaq tankerlәrinә tәhvil verirmiş.

