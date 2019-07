İran hərbi gəmiləri tərəfindən Fars körfəzində bu günlərdə saxlanılan tanker Böyük Britaniya bayrağı altında üzürmüş.

“Report” YJC-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə mötəbər mənbə bildirib.

Qeyd edək ki, tankeri saxlayan İran İslam İnqilabının Keşikçiləri Korpusu (Sepah) daha əvvəl gəminin dövlət mənsubiyyətini və adını açıqlamamışdı.



