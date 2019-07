ABŞ İraqdakı iki silahlı qruplaşmanın liderlərinə sanksiya tətbiq edib

ABŞ hökuməti İraqda fəaliyyət göstərən İranyönümlü iki silahlı qruplaşmanın liderlərinə sanksiya tətbiq edib.

“Report” “Arab News”a istinadən xəbər verir ki, ABŞ-ın vitse-prezidenti Mayk Pens İrana arxalanan silahlı qrupların terror yaymasına qarşı fəaliyyətsiz qalmayacaqlarını bildirib.

Həmin şəxslərin adları hələlik açıqlanmır.

ABŞ-ın Maliyyə Nazirliyi İraqda insan hüquqlarını pozmaqda və korrupsiyada şübhəli bilinən dörd nəfər silahlı dəstə liderinə qarşı sanksiya tətbiq etdiklərini açıqlamışdı.



