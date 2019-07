Bakı. Trend:

Rusiyanın Tuva Respublikasında iki avtomobilin toqquşması nəticəsində 7 nəfər ölüb.

Trend-in məlumatına görə, hadisə Qızıl-Ərzin yolunun 20-ci kilometrində baş verib.

Belə ki, "Toyota" markalı avtomobil qarşı yola çıxaraq "Lada" markalı maşınla toqquşub. Qəza nəticəsində hər iki sürücü və "Lada" avtomobilində olan daha 5 nəfə dünyasının dəyişib. "Lada" markalı avtomaşında olan 5 sərnişin azyaşlılar olub.

