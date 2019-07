Buick Enclave yeniliklərə sahib olub - FOTO

Enclave krossoveri Buick şirkətinin Amerikadakı model xəttində olan ən iri və bahalı avtomobildir. Cari nəsil yeddiyerlik krossover iki il bundan öncə debüt edib. Plan üzrə yenilənmə üçün tez olduğundan, 2020-ci model ilinin Buick Enclave krossoveri bir sıra yenilikləri əldə edib.

Milli.Az autograph.az-a istinadən bildirir ki, məsələn, müvafiq tərtibat üslubuna malik olan Sport Touring versiyası debüt edib. Bu versiya xırda özəkləri və kuzov rəngində haşiyəsi olan radiator barmaqlığı, orijinal 20-düymlük təkər diskləri və salondakı cüzi dəyişikliklərlə seçilir. Ən dəbdəbəli Avenir versiyasına isə, bamperin aşağı hissəsinə barmaqlıq əlavə edilib.

Bundan başqa, avtomobil daha mütərəqqi multimedia sisteminə artırılmış icazəsi olan yeni ön və arxa müşahidə kameralara, vibromassajorlu oturacaqlara sahib olub.

Buick Enclave əvvəlki kimi 314 at qüvvəli 3,6-litrlik V6 mühərriki və 9-pilləli avtomatik qutu ilə təchiz edilir. Ötürmə ön və ya tam çəkişli ola bilər. Enclave modelinin qiyməti 1200 dollar artaraq 41200 dollara çatıb. Bütün yeniliklər seriya avtomobillərində avqust ayında tətbiq ediləcəkdir.

Milli.Az

