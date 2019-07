Sumqayıt şəhərində ehtiyatsızlıqdan ölüm hadisəsi baş verib.

Metbuat.az report-a istinadən xəbər verir ki, Sumqayıt şəhər polis idarəsinin 1-ci Polis bölməsinin 1995-ci il təvəllüdlü cinayət axtarış üzrə əməliyyat müvəkkili, polis leytenantı Rəhman Hüseynli xidməti otağında ölmüş vəziyyətdə aşkar olunub.

Onun ehtiyatsızlıqdan özünü güllə ilə vurduğu ehtimal edlir.

Meyit axşam saat 19:40 radələrində tapılıb.

