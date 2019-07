"Səbail" Avropa Liqası ilə vidalaşdı

Bu gün Avropa Liqasında 1-ci təsnifat mərhələsinin cavab oyunları keçirilir.



Qol.az xəbər verir ki, təmsilçilərimizdən ilk olaraq “Səbail” meydana çıxıb.



Aftandil Hacıyevin komandası Rumıniyada “Universitatya Krayova”nın qonağı olub. Bakıdakı görüşdə 2:3 hesabı ilə uduzan "Səbail" səfərdə də eyni hesabla məğlub olaraq, ilk dəfə iştirak etdiyi Avroliqada mübarizəni dayandırıb.

18 iyul



Avropa Liqası, 1-ci təsnifat mərhələsnin cavab oyunu



20:00 “Universitatya Krayova” (Rumıniya) – “Səbail” (Azərbaycan) - 3:2

Qollar: K. Barbut, 28 (1:0), B.Veteyelu, 53 (2:0), A. Ramazanov, 67 (1:2), D. Duventru, 69 (2:2), Forteş, 90 (3:2)

İlk oyun - 3:2

Baş hakim: Helki Mikael Yonasson (İslandiya)



Krayaova. İon Oblemanko stadionu

