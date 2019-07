Bakı-Şarm əl-Şeyx birbaşa aviareysi fəaliyyətə başlayıb

Bakı. Xeyrəddin Nəsirzadə - Trend:

Bu gün Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Bakı-Şarm əl-Şeyx birbaşa aviareysinin açılış mərasimi keçirlib.

Trend-in məlumatına görə, Bakı-Şarm əl-Şeyx birbaşa reysinin Misir və Azərbaycan arasındakı əlaqələrinin genişləndirilməsində böyük əhəmiyyət daşıyacağını bildirib.

Qazaxıstandan Selfie Travel turizm şirkətinin direktor müavini, Valentina Xaraxordina bildirib ki, yükəsk təlabat olduğundan aviareysa yerlərin 99% dolub.

O, həmçinin uçuş proqramının Misir tərəfindən bu ilin oktyabr ayına qədər təsdiq olunduğunu da əlavə edib. Uçuşlar hər cümə axşamı "Boeing 757" təyyarəsində həyata keçiriləcək.

Uçuş uzunluğu üç saatdır. Şarm əl-Şeyxə gəldikdən sonra Azərbaycan vətəndaşları vizaya ehtiyac yoxdur, lakin turistlər Misirin digər şəhərlərinə uçmaq istəyirlərsə, viza dəyəri 25 dollar olacaq.

Hava limanının direktoru Teymur Həsənov bildirib ki, yeni uçuşun açılması bəzi hazırlıq işlərini tələb edib. Direktorun sözlərinə görə, yeni uçuşa böyük tələbat olacaq.

