“Hazırda Türkiyəyə sanksiya tətbiqinə dair məsələyə baxmırıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ABŞ prezidenti Donald Tramp bildirib.



Qeyd edək ki, Türkiyənin Rusiyadan “S-400” zenith raket kompleksləri almasından sonra iki ölkə arasında münasibətlər gərginləşib.

