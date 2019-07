Türkiyənin Rusiyadan S-400 zenit-raket komplekslərini alması ilə əlaqədar hazırda sanksiyaların tətbiqini düşünmürəm.

Milli.Az publika.az-a istinadən xəbər verir ki, bu haqda ABŞ prezidenti Donald Tramp bildirib.

