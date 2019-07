Bakı. Trend:

ABŞ İran-a məxsus pilotsuz uçuş aparatını (PUA) vurub.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə ABŞ prezidenti Donald Tramp deyib.

Onun sözlərinə görə, ABŞ Hərbi Dəniz qüvvələri Hörmüz boğazında İrana məxsus PUA vurub.

