Tramp Ərəbistana hərbçi göndərir, Konqresin xəbəri yoxdur

Birləşmiş Ştatlar Səudiyyə Ərəbistanına 500 hərbçi göndərməyi planlaşdırır.

Milli.Az Sputnik Azərbaycan-a istinadən bildirir ki, bu barədə "CNN" telekanalı Pentaqon nümayəndələrinə istinadən xəbər verir.

Məlumata əsasən, hərbçilər şahzadə Sultan aviabazasında yerləşdiriləcək.

Qeyd olunur ki, ABŞ hərbçilərindən ibarət kiçik kontingent və texniki personal artıq bazadadır. Onlar bazanı "Patriot" zenit-raket kompleksinin gəlişinə hazırlayırlar. Bundan əlavə, kontingent bazanın hava limanını təkmilləşdirir.

Hələlik ABŞ Konqresi Səudiyyə Ərəbistanına hərbçilərin yerləşdirilməsinə dair məlumatlandırılmayıb. Nəşrin mənbəsinin sözlərinə görə, müvafiq bəyanat yaxın vaxtlarda yayılacaq.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.