ABŞ Fars körfəzində İrana məxsus pilotsuz uçuş aparatını vurub.

Metbuat.az "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ prezidenti Donald Tramp məlumat verib.



Tramp digər ölkələri İranı qınamağa və öz gəmilərini qorumağa çağırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.