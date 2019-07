"Neftçi" Avropa Liqasının 1-ci təsnifat mərhələsində "Sprantsa" (Moldova) ilə keçirilən oyunda 6:0 hesablı qələbə qazanaraq növbəti mərhələyə vəsiqə qazandı.

Publika.az oyundan hazırlanmış videoicmalı təqdim edir.

