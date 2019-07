Rejissor Tayka Vaytiti "Marvel" qəhrəmanı Tor haqqında film çəkəcək.

Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Tor superqəhrəmanı german-skandinaviya mifologiyası əsasında yaradılan bir Allah obrazıdır.

Məlumatda bildirilir ki, T.Vaytiti bundan öncə 2021-ci ildə işıq üzü görəcək "Akira" adlı film üzərində işləyirdi. Rejissor Tor haqqında filmini çəkdikdən sonra yenidən "Akira" ekran əsərinə qayıdacaq.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.