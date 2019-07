Bakı. Trend:

Boliviyada avtobus qəzasında 4 nəfər ölüb, daha 30 nəfər yaralanıb.

Trend-in məlumatına görə, iddia olunur ki, sürücü sərxoş olub.

Hadisə gecə saat 2:30-da baş verib. Avtobus Koçabamba şəhərində Oruro istiqamətində hərəkət edərkən, döngələrin birində aşıb.

İlkin məlumatlara görə, avtobus sürətlə hərəkət edib, sürücü mütəmadi olaraq yuxulayıb. Yaralılar xəstəxanalardadırlar. Hadisə ilə əlaqədar araşdırma aparılır.

