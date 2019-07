Bakının Pirşağı qəsəbəsi çimərliyində 2 nəfər dənizdə batıb.

“Report”un Sumqayıt-Abşeron bürosunun məlumatına görə, Abşeron rayonunun Məmmədli kəndindən olan gənclər dənizə yollanıblar.

Dənizdə çimərkən batma təhlükəsi ilə üzləşən 8 nəfərdən 6-sı xilas edilib. Lakin iki nəfərin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hazırda onların axtarışı davam edir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.