Axşam saatlarında Xızı rayonunun Altıağac qəsəbəsində bədbəxt hadisə baş verib.

“Report”un Sumqayıt-Abşeron bürosunun məlumatına görə, 2015-ci il təvəllüdlü Haqverdiyev Sadiq Azad oğlu həyətdə oynayan zaman başına taxta şalban düşüb.

Azyaşlı ağır xəsarət alaraq xəstəxanaya çatdırılıb. Həkim nəzarəti altında müayinədən çıxarılıb. Boyun fəqərəsində və bel nahiyəsində ağır xəsarətlərin olduğu müəyyəm edilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



