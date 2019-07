Rusiyada zəlzələ baş verib

Bakı. Trend:

Rusiyanın şimal-şərqində 4,7 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Trend-in ABŞ Geoloji Xidmətinə istinadən verdiyi məlumata görə, yeraltı təkanların episentri Petropavlovsk-Kamchatskiy şəhərindən 100 cənub-şərqdə, ocağı isə 60 kilometr dərinlikdə yerləşib.

Qeyd edilir ki, şəhərin bəzi ərazilərində zəlzələ 3 bal gücündə hiss olunub.

Zəlzələ nəticəsində xəsarət alan və dağıntılar barədə məlumat verilməyib. Sunami təhlükəsi elan edilməyib.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.