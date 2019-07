Bir neçə gün öncə ailə quran gənc aktyor Ülvi Həsənli həyat yoldaşı barədə danışıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, ATV-də yayımlanan "Sunayla sına" verilişinin qonağı olan Həsənli bunları deyib:

"Sakit xanımla ailə qura bilməzdim. O da mənim kimidir, demək olar ki, eyni sferadayıq. Əgər nəsə xoşuna gəlmirsə, büruzə verir. Həyat yoldaşım reklam şirkətində çalışır".

Qeyd edək ki, Ü.Həsənli daha çox "Stand Up Baku Comedy" verilişindəki çıxışları ilə tanınır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.