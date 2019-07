Bakının Suraxanı rayonunun Yeni Suraxanı qəsəbəsində yol-nəqliyyatı hadisəsi olub.

"Report" xəbər verir ki, 14 İyun küçəsi, ev 2, mənzil 26-da yaşayan 1998-ci il təvəllüdlü Dadaşov Cavidan Məlik oğlu idarə etdiyi mopedlə qəza törədib.

Yaralı dərhal 3 saylı Şəhər Klinik Xəstəxanasına yerləşdirilib. Ona kəllə-beyin travması, bədənin açıq yaraları, müxtəlif sınıqlar diaqnozu qoyulub. Yaralı dərhal əməliyyat edilib.



