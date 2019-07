Bakı. Trend:

ABŞ Türkiyəyə qarşı sanksiya tətbiq edilməsini nəzərdən keçirir, lakin qərar qəbul olunmayıb.

Trend-in məlumatına görə, bunu ABŞ prezidenti Donald Tramp jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

Tramp deyib: "Biz Türkiyəyə qarşı sanksiyaları nəzərdən keçiririk."

Bundan əvvəl ABŞ prezidenti S-400 zenit raket kompleksinin (ZRK) Türkiyəyə gətirilməsi mövzusunda bu ölkəyə sanksiya tətbiq etməyi düşünmdəiyini ifadə edib.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.