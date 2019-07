UEFA Avropa Liqasında I təsnifat mərhələsinin cavab görüşlərinə yekun vurulub.

"Report" xəbər verir ki, üçüncü oyun günündə 43 qarşılaşma keçirilib.

Matçların yekununa əsasən, Azərbaycan təmsilçilərindən "Səbail" mübarizəni dayandırdığı halda, II təsnifat mərhələsindən çıxış etməyə başlayacaq "Qəbələ"nin növbəti mərhələdə rəqibi müəyyənləşib. Gürcüstan "Dinamo"su Tbilisidəki ilk görüşdə 6:0 hesabı ilə yendiyi "Enqordani"ni səfərdə də yenib - 1:0.

Azərbaycan millisinin qapıçısı Emil Balayevin çıxış etdiyi Qazaxıstan "Tobol"u isə artıq mübarizəni dayandırıb. Kostanay təmsilçisi Lüksemburqda "Jöness Eş"lə qarşılaşmada qolsuz heç-heçə etdiyi halda, evdə qollu bərabərliyə razı olub - 1:1. Bununla da "Jöness Eş" səfər qolu sayəsində mərhələ adlayıb.

Moldova "Sperantsa"sını keçən "Neftçi"yə mübarizəyə II təsnifat mərhələsindən qoşulacaq Rusiyanın "Arsenal" (Tula) komandası rəqib olub.

Avropa Liqası

I təsnifat mərhələsi, cavab oyunları

18 iyul

16:00. “Tobol” (Qazaxıstan) – “Jöness” (Lüksemburq) - 1:1

İlk oyun – 0:0

18:30. “Kayrat” (Qazaxıstan) – “Şiroki Briyeq” (Bosniya və Herseqovina) - 2:1

İlk oyun - 2:1

18:30. "Makedoniya Qerçe" (Şimali Makedoniya) – "Alaşkert" (Ermənistan) - 0:3

İlk oyun - 1:3

19:00. "Teuta" (Albaniya) – “Ventspils” (Latviya) - 1:0

İlk oyun - 0:3

19:30. “İnter” (Turku, Finlandiya) – "Brondbü" (Danimarka) - 2:0

İlk oyun - 1:4

20:00. "Universitatya" (Krayova, Rumıniya) – “Səbail” (Azərbaycan) - 3:2

İlk oyun - 3:2

20:00. “Rovanyemi” (Finlandiya) – "Aberdin" (Şotlandiya) - 1:2

İlk oyun - 1:2

20:00. “Levadiya” (Estoniya) – “Styarnan” (İslandiya) - 3:2

İlk oyun - 1:2

20:00. “RFS Riqa” (Latviya) – "Olimpiya" (Lyublyana, Sloveniya) - 0:2

İlk oyun – 3:2

20:30. “Dinamo” (Minsk, Belarus) – “Liepaya” (Latviya) - 1:2

İlk oyun - 1:1

20:30. "Levski" (Bolqarıstan) – "Rujomberok" (Slovakiya) - 2:0

İlk oyun - 2:0

21:00. “Petrokub” (Moldova) – AEK (Kipr) - 0:1

İlk oyun - 0:1

21:00. “Hoqesun” (Norveç) – “Kliftonvill” (Şimali İrlandiya) - 5:1

İlk oyun - 1:0

21:00. "Apollon" (Kipr) – “Jalgiris” (Kaunas, Litva) - 4:0

İlk oyun - 2:0

21:00. "Krakoviya" (Polşa) – “Dunayska Ştreda” (Slovakiya) - 2:2

İlk oyun - 1:1

21:00. “Jalgiris” (Vilnüs, Litva) – "Honved" (Budapeşt, Macarıstan) - 1:1

İlk oyun - 1:3

21:00. “Neftçi” (Azərbaycan) – "Sperantsa" (Moldova) - 6:0

İlk oyun - 3:0

21:00. "Zrinski" (Bosniya və Herseqovina) – "Akademiya Pandev" (Şimali Makedoniya) - 3:0

İlk oyun - 3:0

21:00. “Milsami” (Moldova) – "Styaua" (Buxarest, Rumıniya) - 1:2

İlk oyun - 0:2

21:00. “Torpedo” (Kutaisi, Gürcüstan) – "Ordabasi" (Qazaxıstan) - 0:2

İlk oyun - 0:1

21:00. “Vaduts” (Lixtenşteyn) – “Breydablik” (İslandiya) - 2:1

İlk oyun - 0:0

21:30. "Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail) – "Laçi" (Albaniya) - 1:0

İlk oyun - 1:1

21:30. “Enqordani” (Andorra) – "Dinamo" (Tbilisi, Gürcüstan) - 0:1

İlk oyun - 0:6

21:30. “Progres” (Lüksemburq) – “Kork Siti” (İrlandiya) - 1:2

İlk oyun - 2:0

22:00. “Norçepinq” (İsveç) – “Sent-Patriks” (İrlandiya) - 2:1

İlk oyun - 2:0

22:00. “Hibernian” (Malta) – “Şaxtyor” (Belarus) - 0:1

İlk oyun - 0:1

22:00. “Vidi” (Macarıstan) – "Zeta" (Monteneqro) -

İlk oyun - 5:1

22:00. "B-36 Torshavn" (Farer adaları) – “Kruzaders” (Şimali İrlandiya) - 2:3

İlk oyun - 0:2

22:00. "Kukesi" (Albaniya) – "Debretsen" (Macarıstan) - 1:1

İlk oyun - 0:3

22:00. "Hayduk" (Xorvatiya) - “Qzira” (Malta) - 1:3

İlk oyun - 2:0

22:00. "Mura" (Sloveniya) – "Makkabi" Hayfa (İsrail) - 2:3

İlk oyun - 0:2

22:30. "Şkupi" (Şimali Makedoniya) – “Pünik” (Ermənistan) - 1:2

İlk oyun - 3:3

22:45. "Buduçnost" (Monteneqro) – “Trans” (Estoniya) - 4:1

İlk oyun - 2:0

22:30. “Vitebsk” (Belarus) – “Kuopio” (Finlandiya) - 1:1

İlk oyun - 0:2

22:45. "Domjale" (Sloveniya) – "Baltsan" (Malta) - 1:0

İlk oyun - 4:3

22:45. “Spartak” (Trnava, Slovakiya) – “Radnik” (Bosniya və Herseqovina) - 2:0 (penaltilərlə - 4:2)

İlk oyun - 0:2

22:45. “Reyncers” (Şotlandiya) - “Sent Josefs” (Cəbəllütariq) - 6:0

İlk oyun - 4:0

22:45. "Radniçki" (Serbiya) – “Flora” (Estoniya) - 2:2

İlk oyun - 0:2

22:45. "Kilmarnok" (Şotlandiya) – “Konnak” (Uels) - 0:2

İlk oyun - 2:1

22:45. “Ballumena” (Şimali İrlandiya) – “Malmö” (İsveç) - 0:4

İlk oyun - 0:7

23:00. “Reykyavik” (İslandiya) – “Molde” (Norveç) - 0:0

İlk oyun - 1:7

23:00. "Legiya"(Polşa) – “Europa” (Cəbəllütariq) - 3:0

İlk oyun - 0:0

23:00. “Şemrok Rovers” (İrlandiya) – “Brann” (Norveç) - 2:1

İlk oyun - 2:2

17 iyul

20:00. “Çixura” (Gürcüstan) – “Fola” (Lüksemburq) - 2:1

İlk oyun - 2:1

16 iyul

19:00. "Banants" (Ermənistan) – "Çukariçki" (Serbiya) - 0:5

İlk oyun - 0:3

21:00. “Klaksvik” (Farer adaları) – "Riterlai" (Litva) - 0:0

İlk oyun - 1:1

22:30. "Titoqrad" (Monteneqro) - MOİK (Sofiya, Bolqarıstan) - 0:0

İlk oyun - 0:4



