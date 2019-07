Tramp: ABŞ Türkiyəyə qarşı sanksiyaları nəzərdən keçirir

ABŞ prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar Rusiyadan "S-400" zenit-raket kompleksləri aldığına görə Türkiyəyə qarşı sanksiya tətbiq olunması məsələsini yenə də nəzərdən keçirir, lakin hələ qərar qəbul olunmayıb.

“Report” RİA "Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, o bunu cümə axşamı jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

"Biz bunu (Türkiyəyə qarşı sanksiyaları - red.) nəzərdən keçiririk", - deyə Tramp söyləyib və bu barədə qərarın olmadığını əlavə edib.

Bir müddət əvvəl analoji suala cavab verən ABŞ prezidenti ölkəsinin hazırda sanksiyaların nəzərdən keçirilmədiyini bildirmişdi.



