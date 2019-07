Türkiyənin məşhur aktyoru Cüneyt Arkının yeni paylaşımı izləyicilərin marağına səbəb olub.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, qocaman aktyor cavanlıq və qocalıq dövrünə aid fotsunu paylaşaraq "Orijinal proqramsız" sözlərini qeyd edib.

Qeyd edək ki, son günlər trendə çevrilən "Face App" proqramı vasitəsilə bir çox məşhur öz qocalıq fotolarını paylaşıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.