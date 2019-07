Əməkdar artist Anar Heybətovun qızı ilə yeni fotosu yayılıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, aktyor fotonu İnstaqram səhifəsində paylaşıb.

Əməkdar artistin övladı ilə olan görüntüsü qısa müddət ərzində bir çox insan tərəfindən bəyənilib. Onlar Anarın ünvanına xoş arzularını çatdırıblar.

Milli.Az

