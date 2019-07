Bakı. Trennd:

Serbiyanın HHQ məxsus Gazelle helikopteri təlim zamanı qəzaya uğrayıb.

Trend-in məlumatına görə, helikopterin heyəti ağır xəsarət almayıb.

Hadisə Belqrad yaxınlığında Aleksinaç bələdiyyəsində Rustaveç kəndin yaxınlığında baş verib.

Bildirilir ki, qəza təlim zamanı baş verib.

