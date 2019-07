Tanınmış aparıcı 17-ci mərtəbədən yıxılıb öldü - FOTO

Ukraynanın tanınmış aparıcısı Yevgeni Şerbakov faciəvi şəkildə dünyasını dəyişib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, 29 yaşlı aparıcı Odessa şəhərində yaşadığı binanın 17-ci mərtəbəsindən yıxılaraq vəfat edib.

Y. Şerbakovun ölümü onun yaxınları, eləcə də tanışları üçün gözlənilməz olub. Aparıcının İnstaqram izləyiciləri şərhlərdə aldıqları xəbərdən şok keçirdiklərini bildiriblər.

Qeyd edək ki, Y. Şerbakov "İmprovizasiya veduşix" ("Aparıcıların improvizəsi"), "Dom-2" ("İkinci ev") kimi məşhur layihələrin iştirakçısı olub.

Milli.Az

