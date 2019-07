Müğənni Roza Zərgərli hər zaman paylaşdığı fotolarda əməliyyatla böyütdürdüyü ombası ilə müzakirələrə səbəb olub.

Bu dəfə sənətçinin qarın hissəsindəki “paxlavalar” diqqət çəkib.

Roza son günlər dəb halını alan əməliyyatla qarnına əzələ qoydurub. O, bədənindəki bəzi piyləri çəkdirərək, onları qarnına “paxlava” etdirib.

Qeyd edək ki, Zərgərli əməliyyatla ombasını da böyütdürüb.

(Axsam.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.