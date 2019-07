"Qəbələ"nin UEFA Avropa Liqasındakı rəqibi müəyyənləşib

2019-2020-ci illər mövsümündə UEFA Avropa Liqasında mübarizə aparacaq "Qəbələ"nin ilk rəqibi müəyyənləşib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, mübarizəyə II təsnifat mərhələsindən başlayacaq "qırmızı-qaralar" Gürcüstanın "Dinamo" klubu ilə görüşəcək.

Tbilisi I təsnifat mərhələsində "Enqordani"ni (Andorra) mübarizədən kənarlaşdırıb - 6:0, 1:0.

Komandamız ilk oyununu iyulun 25-də evdə keçirəcək. Cavab görüşü isə avqustun 1-də səfərdə baş tutacaq.

Xatırladaq ki, "Qəbələ" 2015-2016-cı illər mövsümündə bu rəqiblə qarşılaşıb. UEFA Avropa Liqasının I təsnifat mərhələsinin səfər oyununda 1:2 hesabı ilə uduzan komandamız evdə iki cavabsız qolla qalib gələrək mərhələ adlayıb.

Milli.Az

