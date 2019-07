Bakı. Trend:

Yeni Zelandiyanın Kraystrerç şəhərində evdə qaz partlayıb.

Trend-in məlumatına görə, partlayış nəticəsində 6 nəfər müxtəlif xəsarət alıb.

Partlayışdan sonra yaxınlıqda olan bina sakinləri təxliyə edilib. Qeyd olunur ki, yaralılar arasında ağır vəziyyətdə olanlar var.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.