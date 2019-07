İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Məhəmməd Cavad Zərif ABŞ-ın İrana məxsus pilotsuz uçuş aparatın vurulmasına dair məlumatdan sonra, bildirib ki, Tehranın PUA-nın itkisi ilə bağlı məlumatı yoxdur.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Məhəmməd Cavad Zərif jurnalistlərə bildirib ki, PUA-nın itirməsi barədə onlarda məlumat yoxdur.

Qeyd edək ki, ABŞ prezidenti Donald Tramp Fars körfəzində üzən Amerika gəmisinin İrana məxsus dronu vurduğunu bəyan edib.

Milli.Az

