Bakının Sabunçu rayonunun Bilgəh çimərlik ərazidə 3 nəfər boğulma təhlükəsi ilə üzləşib.

"Report" xəbər verir ki, FHN-in Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidməti tərəfindən həmin şəxslərin həyatı xilas edilib.

Onlar 3 saylı Şəhər Klinik Xəstəxanasına yerləşdirilib.



