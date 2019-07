"Instagram"da "like" sayını görmək olmayacaq

Bakı. Trend:

“Instagram” sosial şəbəkəsində paylaşımlarda bəyənmə (like) və videoların baxış sayını görmək artıq mümkün olmayacaq.

Trend-in məlumatına görə, bundan sonra istifadəçinin paylaşımının altında yalnız bir ad görünəcək və yanında bəyənmə sayının əvəzinə “başqaları” sözü yer alacaq.

Bu gündən etibarən Avstraliya, Braziliya, Kanada, İrlandiya, İtaliya, Yaponiya, Yeni Zelandiyada "Instagram" istifadəçilərinin paylaşımlarına edilən bəyənmə sayını yalnız özləri görə biləcək.

