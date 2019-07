ABŞ Türkiyəyə qarşı sanksiya tətbiq edilməsini nəzərdən keçirir, lakin qərar qəbul olunmayıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ prezidenti Donald Tramp jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

Tramp deyib: "Biz Türkiyəyə qarşı sanksiyaları nəzərdən keçiririk".

Bundan əvvəl ABŞ prezidenti S-400 zenit raket kompleksinin (ZRK) Türkiyəyə gətirilməsi mövzusunda bu ölkəyə sanksiya tətbiq etməyi düşünmdəiyini ifadə edib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.