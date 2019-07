Goranboy rayonunda döyülmə faktı qeydə alınıb.

"Report"un Qərb Mərkəzinin məlumatına görə, 1962-ci il təvəllüdlü rayon sakini Nağı Məmmədov mübahisə zəminində tanışı tərəfindən ağac parçası ilə döyülüb.

O, başından aldığı xəsarətlərlə yaxınları tərəfindən xəstəxanaya yerləşdirilib. Xəstənin vəziyyətinin orta-ağır olduğu bildirilir.

Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.