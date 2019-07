Türk diplomatın qatili məlum oldu - FOTO

İraq Kürd Regional Muxtariyyətinə bağlı Ərbil Təhlükəsizlik Müdirliyi Türkiyənin Ərbil Baş konsulluğunun əməkdaşı və daha iki iraqlının ölümünə səbəb olan hücumda iştirak edənlərdən birinin kimliyini açıqlayıb.

Publika.az “Milliyyət” nəşrinə istinadən xəbər verir ki, məlumata görə, o, 1992-ci ildə Türkiyənin Diyarbəkr şəhərində anadan olan Mazlum Dağdır.

Xatırladaq ki, iyulun 17-də Ərbildə “Huqqabaz” restoranına təşkil edilən hücumda Türkiyə Baş konsulluğunun əməkdaşı Osman Kose və daha iki iraqlı öldürülüb.

