Serbiyanın HHQ məxsus Gazelle helikopteri təlim zamanı qəzaya uğrayıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, helikopterin heyəti ağır xəsarət almayıb.

Hadisə Belqrad yaxınlığında Aleksinaç bələdiyyəsində Rustaveç kəndin yaxınlığında baş verib.

Bildirilir ki, qəza təlim zamanı baş verib.

Milli.Az

