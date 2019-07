Yeni Zelandiyanın Kraystrerç şəhərində evdə qaz partlayıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, partlayış nəticəsində 6 nəfər müxtəlif xəsarət alıb.

Partlayışdan sonra yaxınlıqda olan bina sakinləri təxliyə edilib. Qeyd olunur ki, yaralılar arasında ağır vəziyyətdə olanlar var.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.