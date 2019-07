Bu fikirləri ölkə.az-a açıqlamasında tanınmış müğənni Elçin Cəlilovun bir neçə il həyat yoldaşı olmuş Lalə Dadaşova səsləndirib. O bildirib ki, tez-tez E.Cəlilovun məzarını ziyarət edir.

"Ancaq çox təəssüf ki, dünən işlərim çox olduğu üçün, Elçinin qəbrini ziyarət edə bilmədim".

Qeyd edək ki, E.Cəlilov 2005-ci il 10 mayda uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra 37 yaşında vəfat edib.

Milli.Az

