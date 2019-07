Gənc müğənni Mina Hüseyn son zamanlar çəkdirdiyi fotosessiya ilə gündəmdə qalmağı bacarıb.

Milli.Az xəbər verir ki, ifaçı transparan, dekolteli geyimi ilə iri sinəsini sosial şəbəkə təqibçilərinə göstərmək kompleksi yaşamır.

Mina Hüseyn son paylaşımına türkcə "Mükemmel olmadığımı biliyorum ve mükemmel olmak için yaşayamam. Parmaklarınızla beni göstermeye başlamadan önce ellerinizin temiz olduğundan emin olun!" şərhini yazıb.

Bu da Minanın sözügedən fotoları:

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

