Bu gün UEFA Super Kubokunun sahibi müəyyənləşəcək.

Milli.Az xəbər verir ki, Türkiyənin İstanbul şəhərində keçiriləcək görüşdə İngiltərənin "Liverpul" və "Çelsi" klubları üz-üzə gələcək.

Saat 23:00-da keçiriləcək qarşılaşmanı canlı yayımlayacaq kanalların siyahısını tədim edirik:

UEFA Super Kuboku

23:00 "Liverpul" - "Çelsi" - CBC Sport, Match! TV, Match! Football 1, beIN Sports Haber, belN Sports 1

MilliAz

