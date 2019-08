Azərbaycanda futbol hakimlərinin qonorarlarına dəyişiklik edilib

2019/2020 mövsümündə futbol üzrə Premyer Liqa və Azərbaycan Kubokunun oyunlarını idarə edəcək baş hakimlərin qonorarları azaldılıb.

“Report” xəbər verir ki, referilər ötən il olduğu kimi, hər bir matç üçün 700 manat deyil, 650 manat alacaqlar. Əvəzində, I Divizionunun qarşılaşmalarında iş başında olacaq yan xətt hakimləri, hakim-inspektorlar və AFFA nümayəndələrinə 150 manat deyil, 200 manat ödəniləcək.





Premyer Liqa və Azərbaycan Kuboku

Baş hakim – 650 manat

Yan xətt hakimi – 400 manat (hər biri)

Ehtiyat hakim – 250 manat

Hakim-inspektor – 300 manat

AFFA nümayəndəsi – 300 manat





I Divizion

Baş hakim – 300 manat

Yan xətt hakimi – 200 manat (hər biri)

Ehtiyat hakim – 120 manat

Hakim-inspektor – 200 manat

AFFA nümayəndəsi – 200 manat





