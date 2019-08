Tərtər rayonunda quldurluq hadisəsi baş verib.

Publika.az Daxili İşlər Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, Tərtər RPŞ əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində avqustun 5-də rayon ərazisindəki evlərdən birinə girib ev sahibinə qarşı elektroşoker tətbiq etmiş və səsə-küyə gəlmiş atası müqavimət göstərdiyindən hadisə yerini tərk etmiş Ağdam rayon sakinləri V.Əliyev saxlanılıb. Onunla birlikdə olan daha 2 nəfərin isə şəxsiyyətləri müəyyən edilib.

Araşdırmalar davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.