"Real" iki ay əvvəl transfer etdiyi Luka Yoviçi icarəyə vermək istəyir.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, buna səbəb Almaniya təmsilçisi "Ayntraxt"dan 60 milyon avroya alınan 22 yaşlı serbiyalı hücumçunun səviyyəsinin Madrid komandasının baş məşqçisi Zinəddin Zidanı qane etməməsidir.

Qeyd edək ki, "Real" Yoviçlə 2025-ci il iyunun 30-dək müqavilə bağlayıb. O, ötən mövsüm Almaniya Bundesliqasında 32 oyuna 17 qol vurub.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.