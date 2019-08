Milyonçu qadının qızı hovuzda boğulub öldü - FOTO

Milyonçunun 18 yaşlı qızı boğularaq ölüb.

Milli.Az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, Mayorka adasında villanın həyətindəki hovuzda boğulan yeniyetmənin milyonçunun qızı olduğu aşkarlanıb.

18 yaşlı Josie Clacher səhər saatlarında hovuzda üzərkən boğulub. Onun yaxın dostları cəsədini sudan çıxarıblar.

Səs-küyü eşidən qonşular hadisə yerinə həkim və polis çağırıblar. Həkimlər qızın boğularaq öldüyünü söyləyiblər.

Qeyd edək ki, İngiltərənin Şropşayr qraflığındakı təhsil müəssisələrinin birində oxuyan Josie Clacher Rachel Clacher adlı biznesledinin qızıdır. O, "Moneypenny" şirkətinin qurucusudur.

İsmayıl

Milli.Az

