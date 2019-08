Türkiyədə qandonduran hadisə baş verib

Publika.az xəbər verir ki, amansız insanlar küçə itinin dərisini bıçaqla cızaraq “İt” sözünü yazıblar. Daha sonra sərt zərbələr endiriblər.

Hadisədən xəbər tutan məhəllə sakinləri iti baytara aparıb, sonra isə heyvanların qorunma fonduna təhvil veriblər. Fonddan xəbər verilib ki, adı Övlad qoyulan it özünü yaxşı hiss edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.