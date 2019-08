Qurban bayramı günlərində daşınan sərnişinlərin tam sayı açıqlandı - Xaricə gedənlər də çox olub

Qurban bayramı günlərində - avqust ayının 8-dən 13-ü günün sonuna qədər respublikanın 56 avtovağzal və avtostansiya kompleksindən ümumilikdə 96747 nəfər sərnişin daşınıb.

Bu barədə Trend-ə Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin mətbuat katibi Nuridə Allahyarova deyib.

N.Allahyarova vurğulayıb ki, sərnişinlərdən 18365 nəfəri dünən regionlardan paytaxta qayıdanlar olub:

"Ümumilikdə, bayram günləri ərzində hər gün 450-ə qədər reys xəttə olub. Həmin reyslərin 250-si müntəzəm, 200-ə yaxın reys qeyri-müntəzəm marşurut xətlərində olub, 40-a yaxın reys isə beynəlxalq daşımalara cəlb edilib".

N.Allahyarova vurğulayıb ki, ötənilki Qurban bayramı günləri ilə müqayisədə bu il Azərbaycandan Moskvaya, Batumiyə və İstanbula gedən sərnişinlərin sayında sıxlıq müşahidə olunub.

Milli.Az

