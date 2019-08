Azərbaycanlı general ABŞ donanmasında komandan təyin olundu - FOTO

ABŞ Hərbi Dəniz Donanmasının kapitanı Kavon Həkimzadə "USS Harry S.Truman" aviadaşıyıcısının komandanı təyin olunub.

bu barədə "Facebook" sosial şəbəkəsində politoloq Şahin Cəfərli məlumat yayıb.

Məlumata görə, Həkimzadənin atası iranlı, anası amerikalıdır. Ailə islam inqilabından sonra İranı tərk edib. Həmin vaxt K.Həkimzadə 11 yaşında olub.

30 ildir donanmada xidmət edən Həkimzadə bundan əvvəl ABŞ 6-cı donanmasının flaqmanı "Mount Whitney" gəmisinin komandiri idi.

Qeyd edək ki, Kavon Həkimzadə İran azərbaycanlısıdır.

