Müğənni Rəqsanə İsmayılova Türkiyənin Marmaris turizm bölgəsində dincəlir.



Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçıının oradan paylaşdığı foto izləyicilərini təəccübləndirib.



Belə ki, bikinidə olan Rəqsanə tribunaya çıxaraq çəkdirdiyi şəkli izləyiciləri ilə bölüşüb. Onun paylaşımına verdiyi "Hər anın dadını çıxarmağı bacarın" şərhi də müzakirəyə səbəb olub.



Tənqid şərhlərin arasında hətta "Dəli olmağa başlayırsız" sözlərini də görmək olar.

(baku.ws)

